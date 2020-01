Lean (16) werd in acht weken een ander mens door praten én sporten

"Eind 2018 liep ik helemaal vast. Ik ging niet meer naar school, had conflicten thuis en voelde me depressief. Ik had nergens zin in", vertelt Lean. Na wat speurwerk op internet komt hij in het dagtrainingstraject terecht dat Break Adventure aanbiedt. Een organisatie die probeert om het leven van vastgelopen jongeren weer op de rit te krijgen.

Break Adventure gaat uit van de filosofie dat je ervarend kunt leren (foto: Omroep Zeeland)

Break Adventure wil jongeren uit de passiviteit halen door onder meer grensverleggende outdooractiviteiten met ze te ondernemen. Voor Lean bleek het een goede zet. "De combinatie van praten en actief bezig zijn, heeft me veel positieve energie gegeven. In die acht weken ben ik een ander mens geworden. Het gaat heel goed met me nu. Ik ga ook weer naar school."

Break Adventure is een jonge organisatie die de kracht van outdoor, sport, spel en survival gebruikt om jongeren tussen de 15 en 23 jaar te helpen.

Volgens initiatiefnemers René en Emma de Pagter die ruim een jaar geleden startten met Break Adventure, hebben inmiddels zes jongeren het dagprogramma doorlopen. Maar niet iedereen doorloopt het traject zo succesvol als Lean. "Er zijn ook afhakers", zegt Emma de Pagter. "Maar ook met degenen die het programma niet afmaakten, hebben we nog contact."

Het gaat nu een stuk beter met Lean (foto: Omroep Zeeland)

De jongeren hebben uiteenlopende problemen, maar zijn op de één of andere manier allemaal op zoek naar wie ze zijn. "Soms is er sprake van lichte verslavingen. Scheidingsproblematiek, problemen thuis of overmatig schermgebruik komen ook veel voor."

Wind in je hoofd

Tot nu toe waren alle deelnemers jongens. "Dat heeft misschien te maken met de outdooractiviteiten die we doen. Maar meiden zijn ook meer dan welkom. De sportieve buitenactiviteiten zijn voor iedereen goed te doen. Buiten waait de wind en die gaat in je hoofd zitten, daar gaat het om, niet om prestaties."

Toekomstplannen met Break Adventure hebben René en Emma de Pagter genoeg. "We zijn bezig met een eigen stukje grond voor onze outdooractiviteiten. Ook willen we ons meer richten op preventie. We willen jongeren eerder bereiken, dus voordat ze helemaal vastgelopen zijn. Dat is ook de trend die je in de jeugdhulpverlening ziet."