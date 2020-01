Kevin Hollander nieuwe trainer GOES

Kevin Hollander maakt de overstap van VC Vlissingen naar GOES (foto: Paul ten Hacken)

Hollander, die in het bezit is van het vereiste UEFA A-diploma, is nu aan zijn eerste seizoen bezig bij zondag eersteklasser VC Vlissingen. Daarvoor was hij trainer bij Walcheren.

Hollander is geen onbekende voor GOES. Hij liep vorig seizoen stage bij de club onder Rogier Veenstra toen hij de cursus volgde voor zijn UEFA A-diploma. Ook Renaldo Jacobs, nu assistent van Hollander bij Vlissingen, wordt aan de technische staf van GOES toegevoegd.

Situatie Eikenhout

De komst van Hollander betekent niet dat de trainersproblematiek voor GOES voor het huidige seizoen opgelost is.

Daan Eikenhout is nu interim-trainer van GOES, maar hij heeft niet het vereiste diploma om een club in de Derde Divisie te mogen trainen.

Zijn dispensatie liep tot 23 december. Afgelopen zaterdag zat hij nog op de bank bij GOES tegen Sparta Nijkerk. GOES, de KNVB en de trainersvakbond VVON overleggen deze week over de situatie. Wellicht moet de club toch een andere, gediplomeerde trainer, voor de groep zetten. De komst van Hollander staat daar los van.

