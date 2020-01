'Ik wilde de mens achter de dementie vastleggen'

Behalve dat niet poseren, zijn de verschillen tussen deze foto's en foto's van gezonde mensen niet heel groot. "Als je sommige mensen ziet, denk je niet: 'Die zijn ziek in hun hoofd'", zegt Pennarts. Ze wijst naar de foto's rond haar. "Bij anderen kan je het wel zien, die hebben een wat strakker gezicht."

Dementie kwam dichtbij

Pennarts kwam op het idee voor de fotoserie nadat haar eigen vader met dementie werd opgenomen in verzorgingstehuis Ter Reede. "Ik wilde foto's maken van de mens zelf, de mens achter de dementie", vertelt ze in haar woonkamer, terwijl ze de foto's voor de expositie in handdoeken inpakt. "Dat je in het begin van de dementie nog een heleboel leuke dingen kan doen."

Een van de foto's van de expositie (foto: Marianne Pennarts)

Die leuke dingen worden onder meer gedaan in het Tuinhuis van WVO Zorg waar Ter Reede ook onder valt. Het Tuinhuis vind je in het hart van volkstuinencomplex Levenslust tussen Vlissingen en Koudekerke. Mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers kunnen er terecht voor een bakje koffie, dagbesteding of een leuke activiteit als pannenkoeken bakken, spelletjes spelen of tuinieren.

Een jaar lang bezocht Pennarts het Tuinhuis met haar camera. "Op den duur hadden de bezoekers bijna niet meer door dat ik er met m'n camera stond." Het zijn stuk voor stuk vrolijke foto's. "Dat laat ook wel de band zien die de mensen onderling hebben, het gezellige met elkaar omgaan. Het is een hele hechte groep die daar zit."

Pennarts bundelde de foto's ook in een boek. (foto: Marianne Pennarts)

Maandag mocht die groep de foto's als eerste bewonderen tijdens de opening van de expositie. Vanaf volgende week hangen de foto's in de gangen van Ter Reede in Vlissingen en zijn ze voor iedereen te bezichtigen.