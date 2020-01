Woning in Terneuzen doorzocht in groot drugsonderzoek

Cocaïne (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De doorzoekingen en aanhoudingen vonden vrijdag al plaats, maar het Openbaar Ministerie heeft het nieuws vandaag pas gemeld. De man wordt verdacht van invoer van verdovende middelen, voorbereidingshandelen voor het smokkelen van een nieuwe partij drugs en witwassen. Het voorarrest van de man is vandaag door de rechter-commissaris in Rotterdam met twee maanden verlengd. De vrouw wordt verwacht van witwassen, maar is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dit onderzoek naar drugssmokkel kwam eind januari vorig jaar aan het rollen toen een bedrijf in Beverwijk meldde dat de verzegeling op een container ontbrak. Douaniers die de container, afkomstig uit Brazilië, onderzochten, vonden in de container een afwijkende bundel hout met daarin een lege verborgen ruimte. Rondom de bundel hout lagen houtsnippers en een flesje drinken met leeg etiket. Ook in de containerterminal van Rotterdam werden houtsnippers gevonden, waardoor de onderzoekers ervan uitgingen dat de container in Nederland opengebroken is.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat de mannelijke verdachte met een wit bestelbusje, vermoedelijk een gekloond busje van de technische dienst van de containerterminal, het terrein van de terminal op en af is gereden. Volgens het OM deed de man dat om de drugs uit de container te halen.

De mannelijke verdachte is geen onbekende van justitie. Eind augustus 2019 werd de man al tot drie jaar veroordeeld voor de handel en smokkel van cocaïne en witwassen.