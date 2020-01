Hoek mikt op promotie in 2020, GOES rekent op handhaving en wil door met trainer

Hoek kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, waarin het knappe overwinningen afwisselde met pijnlijke nederlagen. Zaterdag werd de competitie hervat met een 6-0 zege op VVOG en de club spreekt de ambitie uit om onlangs een straatlengte achterstand op koploper Sparta Nijkerk voor promotie gegaan. "Dat zal dan wel via de nacompetitie moeten", verwacht speler Reguillo Vandepitte. "Dat kan zeker. Een paar jaar geleden zijn we ook gepromoveerd na een hele goede tweede seizoenshelft."

Niet misstaan

Trainer Lieven Gevaert is het eens met Vandepitte. " We moeten er vol voor gaan en in ieder geval proberen om tot het laatst mee te doen om promotie. Het is ook niet leuk als je in februari al bent uitgespeeld", weet Gevaert. Ook aanvoerder Rik Impens wil de stap graag zetten met Hoek, "Wij zouden zeker niet misstaan in de Tweede Divisie", zegt de Belg.

GOES hervatte de competitie met een vrij kansloze 3-0 nederlaag tegen het sterke Sparta Nijkerk. De Bevelandse club is er niet door in paniek. "Van de koploper die zoveel punten voorsprong heeft op de rest, kun je verliezen", vindt trainer Daan Eikenhout. "Als Heracles tegen Ajax speelt, gebeurt het ook niet vaak dat Heracles wint. Soms wel, maar deze keer zat het er niet echt in."

Niets zinnigs over te zeggen

Daarom ging het zaterdag na de wedstrijd niet zozeer over de nederlaag, maar meer over de toekomst van Eikenhout. Hij is interim-trainer, maar beschikt niet over het vereiste diploma, waardoor GOES op zoek is naar een opvolger. Wanneer die er komt is nog altijd onduidelijk. "Er valt niets zinnigs over te zeggen", weet Eikenhout. Ik bereid me elke wedstrijd voor, alsof ik weer op de bank zit. En of dat dan ook het geval is zien we wel."

KNVB

Voor aanvoerder Ruben Hollemans van GOES is het duidelijk dat Eikenhout moet blijven. " Wij willen graag de rest van het seizoen met hem blijven werken", zegt Hollemans. "Ik hoop dat de KNVB goed met ons mee wil denken."

Maandag werd bekend dat Kevin Hollander met ingang van het nieuwe seizoen trainer wordt bij GOES. Hollander beschikt over het vereiste diploma. Dat lost de problematiek van het lopende seizoen niet op.

De komende week gaat GOES weer met de KNVB om de tafel om over de dispensatie te praten en wordt duidelijk of Eikenhout ook de komende wedstrijd weer op de bank mag zitten. Dan speelt GOES op eigen veld de degradatiekraker tegen DOVO uit Veenendaal.

