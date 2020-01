Schietpartij Terneuzen: 'We dachten dat het vuurwerk was'

Lege kogelhuls op straat (foto: Omroep Zeeland)

De auto reed na de beschieting door naar Hoofdplaat. Daar werd door de inzittenden van de auto zelf de ambulance gebeld. Dit telefoontje kwam ongeveer tegelijkertijd met de melding over de schietpartij in de straat.

"We dachten dat het vuurwerk was", vertellen verschillende buurtbewoners. "We wilden eigenlijk net naar bed gaan toen we de knallen hoorden en een auto door de straat zagen scheuren", vertelt een mevrouw die met haar gezin in de straat woont en liever anoniem wil blijven.

Kogelhuls op straat

Toen onze verslaggever vanmiddag door de wijk liep, vond zij zelf nog een kogelhuls en waarschuwde zij de politie. Die kwam de huls onmiddellijk veiligstellen. De huls lag volgens de agent een eind verder van de plek waar de andere hulzen zijn gevonden. Er is tot vroeg in de ochtend onderzoek gedaan in de straat, maar deze is door de agenten over het hoofd gezien. Terwijl de politie de kogel veilig stelde, kwamen er verschillende buurtbewoners op de agenten af. Vrijwel iedereen had de schietpartij gehoord, een enkeling had ook wat gezien.

De Nicolaas Beetstraat in Terneuzen waar gisteravond de schietpartij plaats vond (foto: Omroep Zeeland)

De Nicolaas Beetsstraat is volgens de meeste buurtbewoners een rustige straat 'waar nooit iets gebeurt'. Tegenover de garageboxen waar het glas ligt van de kapot geschoten ruit, wonen veelal oudere mensen. Zij hielden vandaag de straat nauwlettend in de gaten om te kijken wat er allemaal in hun straat gebeurt.

De politie is nog volop bezig met onderzoek. Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog onbekend. Politiewoordvoerder Erik Passchier wil nog niet zeggen om hoeveel daders het gaat en hoe vaak er is geschoten. Wel liet hij weten dat de bestuurder van de auto inmiddels is gehoord. Op korte termijn hoopt de politie ook het slachtoffer en verschillende getuigen te horen.

