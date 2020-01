Er is weer geld voor het sociaal platform Middelburgers.nl

(foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Carla Doorn: "Er zijn gesprekken geweest met onder meer de Stichting Welzijn Middelburg en de gemeente. Er is geld en het is nu slechts kwestie van een formaliteit en een klap en de site kan weer in de lucht." Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar deze week moet haalbaar zijn volgens de wethouder.

Op zoek naar geld

Volgens de wethouder bleek aan het eind van het vorig jaar dat het benodigde geld er niet was. "Ook Middelburg heeft het financieel zwaar en we waren op zoek naar geld. De website had in eerste instantie geen prioriteit, maar dat bleek dus een verkeerde inschatting," zegt Doorn. Ook de feestdagen die zich toen aandienden zorgden er voor dat er per 1 januari geen oplossing gevonden kon worden.

Zorg en welzijn

De site Middelburgers.nl is in beheer van de Stichting Welzijn Middelburg die er onder meer voor zorgt dat Middelburgers informatie kunnen vinden over zorg, welzijn en activiteiten in de wijk. Reden dat de website uit de lucht is gehaald, is dat de gemeente Middelburg geen geld, 40- tot 50- duizend euro, meer voor de site kon vinden.