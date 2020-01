De keuze is reuze! Aantal Zeeuwse fotografen fors toegenomen

Het aantal Zeeuwse fotografen is meer dan verdubbeld in de afgelopen tien jaar (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse stijging is harder dan de landelijke, daar nam het aantal fotografen sinds 2009 met 10.330 toe, oftewel met 110 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging van de populariteit van het vak is al tijdens de eeuwwisseling ingezet, zegt Paul Akkermans van de Nederlandse academie voor beeldcreatie, waar de Nederlandse Fotovakschool onderdeel van uit maakt.

Beeld bepalend voor identiteit

"Rond de eeuwwisseling kwam de apparatuur op de markt die laagdrempeliger was, en gingen mensen er mee aan de slag." Ook de invloed van social media en dan vooral de introductie van Instagram - dat de nadruk legt op de foto's van gebruikers - heeft grote invloed gehad op de groei. "Alles gaat in beeld tegenwoordig. We laten in beeld zien hoe het met ons gaat. We ontlenen onze identiteit eraan."

Marina Smits uit Kwadendamme was in 2018 een van de 25 Zeeuwen die dat jaar besloot zich volledig toe te leggen op fotografie. Omdat ze meer bezig wilde zijn met haar creativiteit en niet met het aansturen van anderen, nam ze ontslag bij het reclamebureau waar ze werkte. Maar om toch nog een beetje verzekerd te zijn van inkomsten nam ze nog wel een baan aan als coördinator van Landschapspark Borsele, voor een paar uur per week.

Besluit op basis van gevoel

De beslissing om zich volledig met beeld bezig te houden, werd haar meer ingegeven uit gevoel dan uit een zakelijk instinct. Van tevoren heeft ze geen concurrentie-onderzoek gedaan of er überhaupt wel vraag was naar fotografen in Zeeland. Maar ze heeft er naar eigen zeggen nog geen last van gehad. "Mijn eerste jaar was niet zwaar", zegt Marina. "Want als de andere jaren net zo of beter gaan verlopen, dan weet ik niet hoe ik dat voor elkaar moet gaan krijgen. Want dan krijg ik het heel druk."

De forse groei van het aantal fotografen betekent ook dat de concurrentie toeneemt, en dat is "geen vloek, maar ook geen zegen", volgens Akkermans. "Je ziet daarbij ook dat het niveau toeneemt, maar je moet tegenwoordig wel echt wat kunnen en meer doen om er een goede boterham mee te verdienen."