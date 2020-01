Huizenprijzen in groot deel van Zeeland ruim tien procent hoger

Hogere prijzen voor Zeeuwse huizen (foto: Omroep Zeeland)

De prijsstijging in Zeeuws-Vlaanderen bleef beperkt tot 2 procent en de regio Bergen op Zoom (met Tholen) hield het Nederlandse gemiddelde aan: 7 procent stijging. In Midden- en Noord-Zeeland (behalve Tholen) moest in het laatste kwartaal van 2019 12,2 procent meer betaald worden voor een huis.

Het gemiddelde huis in Midden- en Noord-Zeeland ging eind vorig jaar voor 267.000 euro van de hand. In de regio Bergen op Zoom was dat zelfs 275.000 euro. In Zeeuws-Vlaanderen bracht het gemiddelde huis 209.000 euro op.

De prijs per vierkante meter is ook omhoog gegaan. In Midden- en Noord-Zeeland met 7,5 procent naar 2.111 euro, in Zeeuws-Vlaanderen met 12,2 procent naar 1.870 euro en in Bergen op Zoom met 6,3 procent naar 2.132 euro per vierkante meter.

Wachttijd

De wachttijd voor een te koop aangeboden huis is gedaald. Dit ondanks de daling van het aantal verkopen. Dit wijst op een krapte op de woningmarkt. In Zeeuws-Vlaanderen staat een huis nu gemiddeld 51 dagen te koop, in plaats van 59 dagen een jaar eerder. In Midden- en Noord-Zeeland daalde de wachttijd van 48 naar 39 dagen. In de regio Bergen op Zoom duurt het nu door de bank genomen 32 dagen in plaats van 35 dagen.