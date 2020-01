Deze vijf punten staan er op de toeristische agenda voor 2020

Ludo Snijders (links) is de nieuwe programmamanager van Toeristisch Ondernemend Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

TOZ is de overkoepeling van alle brancheorganisaties in de recreatie. Snijders komt weliswaar niet uit de recreatiesector, maar heeft wel ervaring met het verbinden van verschillende partijen. "Ik ben eigenlijk archeoloog, maar heb verschillende projecten geleid waarbij ik iedereen met elkaar moest laten samenwerken."

Op zijn agenda staan voor de hand liggende onderwerpen die de recreatiesector al langer bezighouden, zoals het tekort aan personeel en het beleid over wat er nog gebouwd mag worden aan de kust. Maar de sector wil komend jaar ook inzetten op de verbinding tussen kleinere ondernemers. "Zeeland kent relatief veel kleine recreatieondernemers. Het is vaak moeilijk om in je eentje een groot probleem op te pakken. Juist door samenwerken kun je verder komen."

Duurzaamheid blijft terugkomen

Ook het imago van de sector moet verbeterd worden. Hoe dat precies vorm krijgt is nog niet bekend. Verder staat duurzaamheid op het programma. TOZ wil ondernemers bijstaan die geen idee hebben waar ze moeten beginnen. "Bij verduurzaming kun je ook al denken aan het isoleren van een gebouw of het plaatsen van zonnepanelen", zegt Snijders.

In Oostkapelle bouwt een recreatieondernemer bewust duurzaam (foto: Camping Ons Buiten)

Vanuit Impuls Zeeland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, is er in 2018 een project opgezet waarbij recreatieondernemers zich kunnen aansluiten om de verduurzaming groots aan te pakken. In het project Circulair Beleven kunnen twintig ondernemers zich inschrijven om met subsidie circulair te bouwen. Dat is iets zo bouwen dat je in de toekomst alle materialen opnieuw kunt gebruiken en niets naar de stort hoeft.



Tot nu toe hebben een stuk of tien ondernemers er gebruik van gemaakt. Zo bouwt bijvoorbeeld camping Ons Buiten een zwembad- en saunafaciliteit circulair. "We willen het hier beter achterlaten dan we het aangetroffen hebben", zegt eigenaar Gabriel Coppoolse.