'Vlissingen heeft te weinig gedaan om mariniers naar Zeeland te krijgen'

Oppositiepartijen POV, SGP, CDA en PvdA vinden dat het Vlissingse gemeentebestuur zich beter had moeten inzetten. Er is volgens hen te laat begonnen met de campagne die de mariniers moest verleiden om te verhuizen naar Zeeland. Ook had het Vlissingse bestuur meer samenwerking moeten zoeken met andere Zeeuwse gemeenten zoals Middelburg en Goes, is het verwijt.

Meer draagvlak creëren

Pim Kraan, fractievoorzitter van Perspectief op Zeeland, hoopt dat het nog niet te laat is: "Ze zullen toch moeten werken aan draagvlak bij de mariniers. En niet alleen maar roepen: 'de regio is er klaar voor'. Nee, je moet die mensen hiernaartoe zien te krijgen. Dat kan alleen als je samenwerkt in de regio."

Den Haag, de staatssecretaris, verzaakt in deze kwestie." Coen Bertijn, fractievoorzitter CDA Vlissingen

De komst van de marinierskazerne dreigt verdere vertraging op te lopen nu de gesprekken van de mariniers met Defensie over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen niet op tijd zijn afgerond. Staatssecretaris Barbara Visser zei in november 2019 te verwachten dat dit zogenoemde medezeggenschapsproces nog voor de jaarwisseling klaar zou zijn. Een voorlichter van Defensie wil geen mededelingen doen over de medezeggenschap "om het proces niet te verstoren".

Zeeland de dupe

Coen Bertijn, fractievoorzitter van het CDA in Vlissingen vindt dat verwijtbaar: "We kunnen concluderen dat Den Haag, de staatssecretaris, verzaakt in deze kwestie. Als ze zegt dat ze voor de jaarwisseling een besluit neemt, dan moet ze dat ook doen en niet weer doorschuiven. Vlissingen en Zeeland zijn daar uiteindelijk de dupe van."

Inspectie van de manschappen mariniers (foto: ANP)

De komst van de marinierskazerne wordt onzekerder. Er ligt weliswaar een besluit uit 2012, maar er wordt steeds openlijker gesproken over andere locaties dan Vlissingen voor de kazerne. Het gaat om locaties in Midden-Nederland, waardoor de mariniers die nu in Doorn zijn gelegerd niet zouden hoeven te verhuizen naar Zeeland voor hun werk. Dat is hun belangrijkste bezwaar tegen een kazerne in Vlissingen.

Debat marinierskazerne in Tweede Kamer, links staatssecretaris Visser (foto: Omroep Zeeland)

Coalitiepartijen geven - weinig verrassend - aan dat het gemeentebestuur in hun ogen voldoende heeft gedaan. Ger Blom, fractievoorzitter van de Partij Souburg-Ritthem : "Onze wethouder zit er flink achteraan. Die marinierskazerne gaat er komen. Kritiek is goed, maar kom met concrete ideeën, dan worden die zeker opgepikt."

Taal voor de bühne

John Dooms van de Lokale Partij Vlissingen: "Ja, het bestuur heeft zeker voldoende gedaan. Er is een hele infrastructuur aangelegd. De wethouder is druk aan het lobbyen. Je kunt dit college en de raad niets verwijten."

Henk Jansen van 50PLUS: "Achteraf is het makkelijk om te zeggen wat er niet goed is gegaan. De gebruikelijke mosterd na de maaltijd. Ik noem dat bühnetaal van de oppositie."

