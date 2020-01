Ruiken, zien en proeven: eenmalig 4D-toprestaurant in Terneuzen

De chefs van het 4D evenement in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

In de oude Philips loods in Terneuzen wordt een soort theater gemaakt. Bezoekers krijgen zeven gangen gepresenteerd met beeld, geluid, geur en smaak. Er zijn schermen van 30 meter lang waar beelden op geprojecteerd worden. Voorzitter van Restaurant Zeeland, Sjoerd Dooge: "Tijdens een gerecht met vis kom je figuurlijk onder water te zitten. Het begint met het geluid van bubbelend water alsof je onder water zit en in de projecties komen vissen voorbij zwemmen."

Primeur

Dooge denkt dat het de eerste keer is dat zo'n restaurant in Zeeland wordt opgezet: "We hebben gezocht maar kunnen geen vergelijkbare zaken vinden. Misschien dat een grote multinational een keer zoiets heeft gedaan voor zijn personeel, maar we denken van niet. In Zeeland is het in ieder geval voor het eerst." Het evenement gaat door als er minimaal 150 mensen reserveren. Er kunnen maximaal 240 eters aanschuiven. Er is ook een beperkt aantal VIP-plaatsen beschikbaar.

Samenwerking

Restaurant Zeeland is een samenwerkingsverband tussen zeven Zeeuwse restaurants:'t Vlasbloemeken in Koewacht, Spetters in Breskens en Katseveer uit Wilhelminadorp die allemaal een Michelinster hebben. Daarnaast doen ook het Middelburgse Scherp, Mezger in Domburg, De Kleine Toren in Baarland en De Gespleten Arent in Middelburg mee.