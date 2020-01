Onderzoek naar overval Hrieps is bijna afgerond

Muziekfestival Hrieps in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De twee mannen, een 22-jarige Goesenaar en 24-jarige Vlissinger, worden verdacht van betrokkenheid bij de Hrieps-overval. Bij de overval werd naar schatting een half miljoen euro gestolen. Er zijn twaalf verdachten die volgens het Openbaar Ministerie op diverse manieren bij de overval betrokken zijn. Vijf van hen zitten in voorarrest.

Een groot aantal stukken vlak voor het weekend

De twee mannen die vandaag moesten voorkomen zitten al maanden vast. De advocaten maakten van de gelegenheid gebruik om hun frustratie over de dossiervorming kenbaar te maken.

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

De advocaat van de 22-jarige Goesenaar zei dat het Openbaar Ministerie meerdere keren stukken niet of heel laat zou hebben aangeleverd. "Afgelopen vrijdag ontving ik ruim 1.700 pagina's", aldus de raadsman. "Het wordt mij onmogelijk gemaakt deze zaak goed voor te bereiden en te bespreken met mijn cliënt." De officier van justitie geeft toe dat de stukken redelijk laat waren, 'maar nog wel ruim op tijd voor zitting'. De rechtbank is het eens met de klagers en en vindt dat de stukken voor een betere voorbereiding eerder verstrekt hadden moeten worden.

Onschuldig: 'Niet in Grijpskerke geweest'

De verdachte beweert onschuldig vast te zitten, maar beroept zich verder op zijn zwijgrecht. Hij zit inmiddels vijf maanden vast. Daar zou zijn relatie onder lijden. Ook kan hij zijn vaste lasten niet meer betalen.

Bij hem zou 5.000 euro zijn aangetroffen toen hij werd opgepakt. Dat zou het laatste deel van de buit zijn, werd toen gedacht. Volgens de advocaat van de verdachte klopt dat niet. Ook zou zijn cliënt helemaal niet in Grijpskerke zijn geweest in de nacht van de overval. De telefoon van de verdachte zou verbinding hebben gemaakt met masten in Goes rond 23:00, 04:00 en 07:00 uur. Dat zou bewijzen dat hij rond drie uur 's nachts, het tijdstip van de overval, niet in Grijpskerke aanwezig was.

Verdachte uitgaven

De man zou bij een vrijlating meteen weer aan het werk kunnen als schilder. Ook zou dat zijn relatie kunnen redden. "Gun hem die kans", aldus de advocaat. Maar dat zorgde voor protest bij de officier van justitie. Ze had 'zeer stevige en ernstige bezwaren': de auto van de verdachte zou op beelden staan die gemaakt zijn na de overval. En de Volkswagen Polo had deukschade, die overeenkomt met wat bekend was van de auto van de verdachte.

Verder was er een informant die verklaarde dat de 22-jarige Goesenaar voor 19.000 euro een Mercedes kocht voor zijn vriendin. Ook kocht hij dure kleding. Dit was allemaal na de overval op het festival. In getapte telefoongesprekken zou de verdachte hebben gesproken over de diefstal. Een alibi voor het tijdstip van de overval ontbreekt volgens de officier.

De Goesenaar kwam zelf aan het woord:"Ik begrijp niet waarom ik zo lang onschuldig vast zit. Mijn leven was hiervoor goed. Ik kan de gevolgen van deze zaak niet overzien en beroep me op mijn zwijgrecht."



De advocaat van de andere verdachte klaagde ook over het aanleveren van de stukken door het Openbaar Ministerie. "Dit dossier is dikker dan de gemiddelde Bijbel. Die kan ik niet in 2-3 dagen lezen," aldus de advocaat. De 24-jarige Vlissinger zit sinds 1 augustus vast. "Er is geen enkel direct bewijs dat verdachte in of in de directe nabijheid van de woning was in de nacht van de overval', aldus zijn advocaat.

Verdenkingen

De man zou een witte Toyota IQ hebben geleend. Daar was de politie eerder naar op zoek. Deze werd samen met een andere auto gespot. "Maar alleen de grijze auto is gezien bij de plaats delict", aldus de raadsman. Er zou sprake zijn van tunnelvisie, meent hij. De Vlissinger ging na de overval op vakantie naar het Griekse eiland Kos. Naar verluidt van het geld van de overval. De raadsman benadrukte dat de man die vakantie bij het reisbureau niet zelf heeft afgerekend.

Verdachten blijven vastzitten

De rechtbank had even tijd nodig om na te denken over de verzoeken tot vrijlating. Na een klein uurtje besloot de rechtbank dat de mannen vast blijven zitten. Er zijn 'ernstige bezwaren' tegen het tweetal en de rechtbank verwacht dat er maatschappelijke onrust kan ontstaan als de mannen op vrije voeten komen.

De rechtszaak gaat op 10 april verder. Dan zullen alle verdachten gedagvaard worden.

