Onduidelijkheid rond sloop Hooizolder; voorlopig blijft pand overeind

Discotheek De Hooizolder in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Ook is het volgens een woordvoerder van de gemeente onduidelijk of er gebouwd gaat worden op het terrein en zo ja, wat precies.

Ruim twee weken geleden werd in de discotheek een "closing party" gehouden: een druk bezocht afscheidsfeest dat het einde van een tijdperk inluidde. Want volgens de exploitant zou het pand nog deze maand gesloopt worden. Het verhaal ging dat er een hotel zou komen op die plek.

eind december was er een afscheidsfeest in de Hooizolder (foto: Omroep Zeeland)

Heineken Nederland was tot voor kort eigenaar van het pand en het terrein. "We hebben het doorverkocht aan een ontwikkelaar", zegt Lisa van der Heijden van Heineken. Pas later kan er meer informatie worden gegeven over de plannen voor het terrein, maar er is al wel een aanvraag ingediend voor een sloopvergunning", zegt ze.

Maar bij de gemeente Veere weten ze niets van een aanvraag voor een omgevings- of sloopvergunning. "Als die wordt aangevraagd duurt het minstens acht weken voordat de gemeente daar uitspraak over doet, in verband met de bezwaarprocedure die er aan gekoppeld zit", zegt een woordvoerder. Voorlopig staat De Hooizolder er dus nog.

