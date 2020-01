'Ik wil het hier beter achterlaten dan ik het heb aangetroffen'

Coppoolse is al twintig jaar bezig met verduurzaming op zijn camping. Zo plaatste hij bijvoorbeeld in de jaren tachtig al zonnecollectoren op alle sanitairgebouwen, om het gasverbruik te verminderen. Hij vindt dat hij de ogen niet kan sluiten voor wat er nu op de aarde gebeurt. "Fossiele brandstoffen zijn eindig, de aarde warmt op. Ik voel een verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Wat is er dan mooier dan op deze manier te bouwen."

Weinig restafval bij sloop van het gebouw

Bij de receptie bouwt hij een nieuw zwembad met sauna en wellness. Bij de bouw is rekening gehouden met mogelijke sloop later. "De constructie gaat zeker tachtig tot honderd jaar mee. Het is een flexibel gebouw waar je makkelijk iets aan kunt bouwen of kunt afbreken", zegt Coppoolse. Mocht het gebouw toch ooit tegen de vlakte gaan, dan kan het grootste deel van de materialen opnieuw gebruikt worden. "Alleen het zwembad is in beton gegoten. De rest is allemaal geschroefd en niet verlijmd. Bij sloop blijft er weinig restafval over en dat geeft een kick."

Zo moet het nieuwe zwembad eruit komen te zien (foto: Camping Ons Buiten)

Circulair bouwen is iets prijziger dan traditioneel bouwen, maar volgens Coppoolse is dat net hoe je het wil zien. "In geld is dat zo, maar dit gebouw is nog eens te gebruiken, later. Zo lang als ik het gebruik kan ik er alle kanten mee op en je investeert in de toekomst. Ook al ben ik er dan niet meer."



Duurzaamheid is één van de speerpunten voor komend jaar van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ). Op dit moment zijn er een stuk of tien recreatieondernemers circulair aan het bouwen in Zeeland. Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland is eind 2018 een project gestart: Circulair Beleven. Voor twintig projecten is er subsidie beschikbaar, waarvan er nu tien vergeven zijn.

