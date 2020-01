Er zwemt meer vis in Arnemuiden dan werd gedacht

Snoekbaarzen, karpers en palingen werden vandaag langs de meetlat van Sportvisserij Nederland gelegd. Vissen die in een straal van 4.000 vierkante meter zwommen werden met netten van 160 meter lang uit het Oude Gat gevist. In eerste instantie haalden ze voornamelijk takken, emmers en blikjes binnen. "Ik heb hoop want de vissen zitten meestal achterin het net omdat ze toch proberen weg te zwemmen", zegt visser Peter Kooistra. En hij had gelijk want toen het net bijna was binnengehaald kwamen de karpers tevoorschijn.

Alle gegevens van de gevangen vissen, van lengte tot gewicht, zijn opgeschreven met als doel het inventariseren van de vissoorten en een beter beeld krijgen van het watermilieu.

Rustperiode

Volgens Kooistra is de winter perfect voor het uitvoeren van dit soort onderzoeken. "Het is een rustperiode voor de vissen dus vandaar dat ze weinig spartelen in de netten en de emmers. Hierdoor beschadigen ze zichzelf ook niet en kunnen wij ons werk makkelijker uitvoeren", aldus Kooistra.

Klachten

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van Hengelsportvereniging Middelburg omdat zij meldingen binnenkreeg dat er in het Oude Gat weinig vis te bekennen is. "Als visser heb je natuurlijk alleen een hengel waardoor je vrij beperkt bent in de oppervlakte waarop je kunt vissen", vertelt Hendrik Slieger van de Hengelsportvereniging Middelburg. "Het is ook vissers eigen om te klagen over de vangst en na dit onderzoek zal blijken hoeveel vis er daadwerkelijk zwemt."

Een reportage over het visonderzoek in Arnemuiden

In totaal zijn er zo'n negen vissoorten gevangen waaronder 20 karpers, 15 snoekbaarzen, 5 kleine snoekbaarzen en honderd kilo blankvoorn, een kleine vissoort. Gerard de Laak van Sportvisserij Nederland is tevreden met dit resultaat. "Dit is een redelijk visrijk gebied vergeleken bij de rest van Nederland. Ik vind dat we hier veel vis hebben gevangen", aldus De Laak.