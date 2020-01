Plan: Hoofdstraat in Domburg autovrij

Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar bleek uit een enquête dat inwoners van de gemeente Veere het meest klagen over verkeersproblemen. Domburg is daarop geen uitzondering. De Stadsraad pleit al jaren voor een autoluw centrum en een rondweg. In oktober raadde burgemeester Van der Zwaag de beide partijen aan om de tafel te gaan zitten en nu ligt er een plan waar iedereen achter staat. "Ik ben enorm trots op dit plan", aldus Van der Zwaag.

Dat zijn de beide partijen ook. "Er moest wel wat water bij de wijn", aldus Frans Provoost van de Ondernemers Badplaats Domburg (OBD). "We hebben zo'n tien keer met elkaar gesproken en de plannen aangepast. Nu is het aan de gemeente om ermee verder te gaan."

Vanaf 't Groentje tot de kruising met de Weverijstraat zou het in het hoogseizoen verboden terrein moeten worden voor auto's van 12:00 tot 00:00 uur. Het gaat dan om de maanden mei tot oktober. Het continue verkeer in de hoofdstraat vol winkels en restaurants is velen een doorn in het oog. Inwoners, maar ook toeristen. Ook is het de bedoeling dat laden en lossen alleen nog mag vóór 12:00 en wordt gekeken naar een manier om bezoekers aan de rand van Domburg te laten parkeren.

Wethouder Arie Schot is positief over de plannen, waarvan de Stadsraad en de OBD hebben bedacht dat ze rond 2023 klaar moeten zijn. "Dat is wel erg ambitieus", aldus de wethouder. "Die drie jaar zijn zo voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat we helemaal niets gaan doen. Er zitten veel mooie plannen tussen, waar sommigen ook al snel uitvoerbaar zijn. Zodra we de kans krijgen om een klein deel van dat totale plan toe te passen, en iedereen ermee instemt, kunnen we daarmee aan de slag."