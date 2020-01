Film by the Sea: Vol vertrouwen naar nieuwe editie

Zo ziet de nieuwe filmposter Film by the Sea er dit jaar uit (foto: Film by the Sea)

Daarbij maakte hij ook bekend dat een foto van het model Rosanne Hustinx, gemaakt door ontwerpster Paulina Matusiak en fotograaf Eddy Wenting is gekozen tot affiche van de 22-ste editie van Film by the Sea dit jaar. Die wordt gehouden van 11 tot en met 20 september.

Ook de juryvoorzitter is dezelfde als vorig jaar. Doense heeft opnieuw schrijfster en filosofe Stine Jensen bereid gevonden die taak op zich te nemen. De namen van de overige juryleden worden in juni onthuld tijdens de zogenoemde amuse van Film by the Sea.

Boekverfilmingen

Film by the Sea is met ongeveer 100 filmvertoningen en 45.000 bezoekers in omvang het vierde filmfestival van Nederland. Centraal staan de boekverfilmingen, waarvan een selectie wordt beoordeeld door een vakjury. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt dooreen jongerenjury, een internationale studentenjury en voor de beste Franstalige film.