Luna kookt 875 euro bij elkaar voor Alzheimer

Luna Pekaar bezig met tweede gang van haar diner voor Alzheimer Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Luna Pekaar (17) kookt met haar pop-up restaurant La Moon voor haar in augustus 2018 aan Alzheimer overleden opa. "Omdat er eigenlijk geen echt medicijn of wat dan ook is tegen die ziekte, heb ik besloten met de opbrengsten van dit menu de stichting te steunen," zegt Luna terwijl ze in de keuken de laatste hand legt aan het voorgerecht.

Cocolade met kurkuma

De gasten in het restaurant smullen even later van haar pompoen-kurkumasoep met een stukje brood met daarop chocolade met wat kurkuma. "Heerlijk, apart, "zegt een vrouw die met haar moeder aangeschoven is. "Ik heb gereageerd op een Facebookbericht van Luna. De man van mijn moeder heeft Alzheimer en zij verzorgt hem al jaren elke dag, en ik vond dat zijn wel wat bijzonders verdiend heeft." Haar moeder is het daar mee eens. "En eten voor het goede doel, wat wil je nog meer," zegt ze.

Luna kookt alle vier de gerechten, ook het nagerecht, met het specerij kurkuma. "Die specerij zou de kans op Alzheimer verkleinen en het proces vertragen. Vandaar dat ik dat er in heb verwerkt. Niet te veel hoor, want dan gaat het weer overheersen."

Niet meteen kokkin

Luna is niet van plan om na haar school meteen als kokkin te gaan werken, ook al vindt ze koken hartstikke leuk. "Nee ik ga eerst iets anders doen en een beetje sparen, en als ik wat ouder ben begin ik nog wel eens een restaurant of zo," zegt ze lachend.