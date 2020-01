Goedemorgen! Meer reddingsacties, sociaal huurakkoord en onderzoek Hrieps

Als je een laag inkomen hebt en met moeite de huur kan betalen is er goed nieuws. In het sociaal huurakkoord staat dat mensen, die wat betreft de prijs van de huurwoning geen recht hebben op toeslag maar daar qua inkomen wel voor in aanmerking kunnen komen, huurverlaging krijgen. In Zeeland gaat dat om tientallen huurders.

Nieuwe huurwoningen van Woonburg in Oost-Souburg (foto: OZ)

Het was vorig jaar iets drukker jaar voor de Zeeuwse redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Opvallend vaak waren ze oproepen voor zeilboten en motorboten die in de problemen waren gekomen. Ook waren er veel zoekacties naar vermiste personen. Surfers kwamen ook regelmatig in de problemen.

Vannacht moest de KNRM van Hansweert nog uitrukken voor een stilgevallen zandschip op de Westerschelde. Het 81 meter lange en 8 meter brede schip viel waarschijnlijk stil door problemen met de brandstof.

Vrijwilligers van de KNRM Breskens in actie (foto: Omroep Zeeland)

Het politie-onderzoek naar de overval op festival Hrieps is bijna afgerond. De in totaal twaalf verdachten worden op 10 april verwacht in de rechtbank in Middelburg waar afspraken gemaakt zullen worden over de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

Gisteren werd bepaald dat twee verdachten in de cel moeten blijven.

De kerktoren van Heikant, gezien vanuit een luchtballon. (foto: Otto Vosveld)

Het weer

Het waait vanochtend nog vrij hard met windkracht 4 tot 7, maar het is op veel plaatsen droog en lokaal komen er enkele opklaringen voor, bij 10 a 11 graden. Vanmiddag gaat het af en toe weer regenen en is het bewolkt, vanavond is die regen weg en klaart het op.