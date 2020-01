Redders KNRM rukten vorig jaar vaker uit

Vrijwilligers van de KNRM Breskens tijdens een oefening (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk werd 2.458 keer keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Dat is iets minder dan vorig jaar.

Zoekacties naar vermisten

De meeste alarmeringen in Zeeland waren afgelopen zomer. Opvallend vaak waren er oproepen voor zeilboten en motorboten die in de problemen waren gekomen. Ook waren er veel zoekacties naar vermiste personen.

Surfers kwamen regelmatig in de problemen, ongeveer tien procent van alle acties valt in deze categorie. De opstappers van Neeltje Jans hadden het het drukst, gevolgd door Veere en Westkapelle. Alle reddingsacties en hulpverleningen worden door het Kustwachtcentrum in Den Helder gecoördineerd.

Jaaroverzicht Zeeuwse KNRM-stations

Station 2018 2019 Neeltje Jans 69 77 Veere 71 63 Westkapelle 34 55 Breskens 59 50 Cadzand 34 40 Hansweert 28 30

De KNRM roept watersporters op om de technische staat van de boot goed te controleren. Ook is een gedegen voorbereiding van belang. "Watersporters moeten zich goed realiseren, dat de stromingen langs de kust sterk zijn en de dimensie van het vaargebied voortdurend kan veranderen", schrijft de KNRM in een persbericht.

Meer donateurs dan ooit

De KNRM is tevreden over het aantal donateurs in 2019. De organisatie had voor het eerst in haar historie meer dan 100.000 donateurs. "Een mijlpaal waar de organisatie trots op is", meldt de KNRM. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft de ambitie om in 2024, bij het 200-jarig bestaan, 120.000 donateurs te hebben. De KNRM is volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters.