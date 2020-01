Van speelbos tot hengelparadijs: honderden ideeën voor Nollebos

Het Nollebos in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

In de eerste instantie was het de bedoeling dat de gemeente eind deze maand alle ideeën zou hebben gebundeld, zodat het college daarnaar zou kunnen kijken bij het maken van een definitief voorstel voor het Nollebos. Maar door de stortvloed van honderden ideeën is voor die bundeling nog twee maanden extra nodig.

Speelbos, visplekken...

Uit al die gespreksrondes zijn honderden ideeën voortgekomen. "Zo ligt er nu een idee voor een speelbos voor kinderen", vertelt wethouder Reijnierse. "De hengelsportvereniging heeft weer ideeën over visplekken, en ook willen we een betere verbinding maken tussen de boulevard en het Nollebos. Het ligt naast elkaar, maar als je niet uit Vlissingen zelf komt, weet je niet dat je van de boulevard het bos kunt inlopen."

Reijnierse benadrukt dat er geen plannen of ideeën meer zijn voor vakantiewoningen in het Nollebos, waarover in het verleden veel onrust ontstond. Tegen het plan om honderden vakantiehuisjes in het Nollebos en het aangrenzende Westduinpark neer te zetten, werden ruim 7.000 handtekeningen ingezameld.

Wethouder Rens Reijnierse (foto: Gemeente Vlissingen)

Reijnierse: "Ik krijg er nog steeds veel vragen over, maar als gemeenteraad hebben we in 2017 bepaald dat er geen vakantiewoningen meer komen in het Nollebos. De twee huidige ondernemers in het bos, de Kanovijver en het Saunapark, mogen vernieuwen, maar dat is het."

Achterstallig onderhoud

Er moet wel wat gebeuren in het Nollebos, stelt Reijnierse. "Er is jaren niets aan gedaan, dus het ziet er nu verwaarloosd uit. Het moet een mooi stadspark worden voor Vlissingen waar iedereen plezier van heeft, dus daar gaan we aan werken."

Wethouder Reijnierse sprak met verschillende organisaties over de toekomst van het Nollebos

Wethouder Rens Reijnierse sprak de afgelopen tijd met onder meer de provincie, politieke partijen, maar ook met organisaties als Stichting Bunkerbehoud, de Sportraad, de Zeeuwse Milieufederatie en de stichting Behoud en Beheer Nollebos.

Voor de zomer

Alle ideeën moeten nu in maart geïnventariseerd zijn; een vertraging dus van twee maanden. Maar volgens Reijnierse is het nog steeds de bedoeling dat de Vlissingse gemeenteraad vóór de zomer een nieuw plan voor het Nollebos voorgelegd krijgt door het college van burgemeester en wethouders.