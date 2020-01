Omwonenden vrezen nieuwe weg bij Yerseke: 'Het is een ramp'

"Niemand hier wil bruin", aldus René Reijngoudt, verwijzend naar het gekozen tracé van de nieuwe weg. Hij is bewoner van buurtschap het Kaasgat. Samen met familie runt hij er een boomgaard, landwinkel en camperplaatsen. Dat bedrijf is gebaat bij rust. Bij variant bruin komt de nieuwe doorgaande weg erg dicht bij hun perceel te liggen. Reijngoudt: "Heel de buurtschap is enorm geschrokken. Het is een ramp."

Allemaal samen

De ondernemers in het gebied en de bewoners van het Kaasgat hebben zich inmiddels verenigd in hun afkeer van de bruine variant. Zo ook uienbedrijf Wiskerke: "Ik schrok ervan, want dit is een kortetermijngedachte", legt ondernemer Chayenne Wiskerke uit. "Om de groei van het industrieterrein te kunnen bijhouden is langetermijnvisie nodig." Het bedrijf zegt meer dan honderd vrachtwagens per dag over de nieuwe weg te moeten sturen. Daar komt het woon-werkverkeer van de negentig medewerkers nog bij.

In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. Er is voorlopig gekozen voor bruin, maar de omgeving ziet liever de andere varianten. (foto: Omroep Zeeland)

De bochtige Zanddijk bij Yerseke moet worden aangepakt. De weg is onveilig en wordt druk gebruikt door bewoners en door de bedrijven in de buurt. Er werden meerdere verkeersoplossingen ontworpen die een kleurbenaming kregen. De drie meest besproken varianten staan in het plaatje hierboven. De groene en de rode variant met een nieuwe op- en afrit op de A58 hadden de voorkeur van de omgeving. Voor die variant zou het Rijk zeventien miljoen euro moeten meebetalen. Omdat het Rijk dat niet wilde, is de keuze van de provincie gevallen op de bruine variant.

Gedeputeerde Harry van der Maas zei eerder toen bleek dat Den Haag niet mee ging betalen: "Dat is jammer, maar het Rijk kiest voor andere prioriteiten." De provincie denkt dat met de 'bruine variant' de weg veiliger wordt: "Ik denk dat de weg zo veiliger wordt voor alle gebruikers. Ook voor de kwetsbare als bijvoorbeeld fietsers. Door het aanleggen van deze nieuwe weg is Yerseke straks optimaal bereikbaar." Het provinciebestuur trekt vijftig miljoen euro uit voor de nieuwe weg.

René Reijngoudt en Chayenne Wiskerke zijn tegen de voorgenomen weg (foto: Omroep Zeeland)

De keuze voor variant bruin is op dit moment nog een voorgenomen besluit. De bewoners en ondernemers hopen dat het nog wordt aangepast. "We zullen er alles aan doen om het tij te keren", aldus Reijngoudt. Wiskerke: "We hebben duidelijk gemaakt wat we als bedrijf nodig hebben. Alle ondernemers om ons heen zien het gevaar van de huidige variant."

Gebruikmaken van inspraakprocedure

Reijngoudt: "We hebben de buurt gemobiliseerd en werken samen met de dorpsraden van Kruiningen en Yerseke en de Ondernemers Verenging Reimerswaal." Die groep gaat ook gebruik maken van de inspraakprocedure die nog tot aanstaande maandag loopt. De tegenstanders hebben in totaal 44 punten gevonden waarom het ontwerp een slechte keuze is. Die variëren van langdurige onteigeningsprocedures, het moeten slopen van bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, meer onveilige situaties en de nadelen voor fietsers.

Wachten op second opinion van het Rijk

Het Rijk is momenteel bezig met een second opinion waarbij gekeken wordt of de bruine variant wel de beste optie is. Wiskerke en Reijngoudt hopen dat de rode of groene variant dan alsnog wordt gekozen. De resultaten van de second opinion worden in maart verwacht.

