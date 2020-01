Ook in Zeeuwse waterzuiveringsinstallatie is legionella gevonden

Legionella aangetroffen in waterzuiveringsinstallatie (foto: ANP)

In Zeeland zijn in totaal elf waterzuiveringsinstallaties, waaronder drie rioolwaterzuiveringsinstallaties en acht afvalwaterzuiveringsinstallaties van bedrijven. De provincie schrijft in de brief dat er vier installaties zijn onderzocht waarbij in één afvalwaterzuiveringsinstallatie een verhoogde concentratie van de bacterie is aangetroffen.

Gevaarlijk

Legionella is in principe eigenlijk altijd aanwezig in water. Maar onder bepaalde omstandigheden kan er groei plaatsvinden, waardoor de concentratie in water hoger is dan normaal. Meestal wordt van een verhoogd niveau gesproken als er meer dan 10.000 kve (kolonievormende eenheden) wordt aangetroffen. Dit laatste was bij de bewuste afvalwaterzuiveringsinstallatie het geval.

Longontsteking

Legionellabacteriën kunnen onder andere ernstige longontsteking veroorzaken. In 2018 waren er bijna zeshonderd patiënten met longontsteking door legionella in Nederland, twee keer zoveel vergeleken met vijf jaar eerder. Volgens het RIVM kan meestal niet achterhaald worden waar de ziekteverwekkers vandaan komen. De afgelopen jaren is een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van legionellabacteriën die waarschijnlijk uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen.

Het is volgens de provincie niet uit te sluiten dat medewerkers van de betreffende zuivering zijn blootgesteld aan de legionella tijdens het werk. Wel stellen ze dat er niemand ziek is geworden en dat het bedrijf preventieve maatregelen heeft getroffen.

Rest van Nederland

In totaal zijn er 709 waterzuiveringsinstallaties onderzocht in Nederland; het RIVM constateert dat bij tachtig installaties een verhoogde concentratie legionella is waargenomen. De organisatie adviseert onder andere dat bepaalde waterbassins van installaties, die nu open zijn, afgedekt worden. Volgens het instituut is verder onderzoek nodig om te bepalen welke permanente aanpassingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties verspreiding van legionella kunnen tegengaan.