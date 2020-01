Roompot in 2016: 'komende vijftien jaar geen veranderingen'

Roompot (foto: Omroep Zeeland)

Noordzee Beach Village

Noordzee Beach Village heette tot een aantal jaar terug de Pannenschuur. Toen de Roompot het park deels wilde herstructureren zijn er verschillende gesprekken gevoerd tussen de belangenvereniging Pannenschuur (BVP) en de Roompot. Uit notulen van een van die gesprekken, blijkt nu dat de Roompot de belofte heeft gedaan dat het campinggedeelte 'De Wandelaar' de "komende vijftien jaar" een stacaravan- en chaletpark blijft.

De notulen en gespreksnotities zijn in het bezit van Omroep Zeeland. Daaruit blijkt ook dat de directeur van Roompot, Jurgen van Cutsem, aanwezig was bij die gesprekken. De Roompot laat weten zich niet te herkennen in dit verhaal en ontkent ooit toezeggingen te hebben gedaan.

'Goede kans'

Volgens juridisch expert Annemieke Zerdoun van de ANWB sterkt deze brief de gedupeerde huurders in een zaak tegen Roompot bij de geschillencommissie. "De brief neemt de vrees bij de huurders weg dat er iets zou gaan veranderen en hebben naar aanleiding daarvan investeringen gedaan."

vakantiepark Nieuwvliet-Bad (foto: OZ)

Camping Zeebad

Waar de notulen uit 2016 de zaak onderbouwen voor de standplaatshouders in Nieuwvliet, doen e-mails dat voor de gedupeerde huurders van camping Zeebad in Breskens. Volgens Zerdoun heeft Roompot de opzegging weliswaar gedaan volgens de Recron-voorwaarden, maar is er wel het een en ander aan te merken op de manier waarop het recreatie-concern de standplaatshouders heeft voorgelicht.

Zo hebben de naar schatting dertig families die vorig jaar nog een chalet kochten of overnamen op Zeebad expliciet gevraagd naar eventuele veranderingen op het park. Daarop kregen ze te horen dat er geen grote veranderingen op stapel stonden en dat er alleen kleine onderhoudswerkzaamheden zouden worden verricht. Op basis van deze informatie zijn de families tot de koop van een chalet en de huur van standplaats overgegaan. Bij sommigen loopt de schade op tot rond de 90.000 euro.

Goede kans

"Als de gedupeerde standplaatshouders aannemelijk kunnen maken dat ze hebben geïnformeerd naar de toekomstplannen, dan maken ze een goede kans." Daarmee doelt ze onder andere op de e-mails die de huurders naar het parkmanagement hebben gestuurd.

In de mail uit september staat dat er niks bekend is over eventuele veranderingen op het park (foto: Omroep Zeeland)

Roompot heeft eerder al laten weten dat de plannen weliswaar eerder bekend waren, maar dat het parkmanagement wellicht niet op de hoogte was. En die hebben de gasten en potentiële huurders te woord gestaan en al hun vragen beantwoord. Maar Zerdoun heeft bij deze bewering zo haar twijfels.

"Ik vind het niet netjes dat Roompot de mensen die ermee te maken hebben niet heeft geïnformeerd. Ze hadden daar veel schade en leed kunnen voorkomen. Al hadden ze maar doorgegeven dat er wat gaat spelen, dan hadden die parkmanagers dat ook door kunnen geven. Het kleurt wel het plaatje. Laat ik het zo zeggen."

Parkmanagement

Ook het feit dat het bestemmingsplan voor beide parken al een aantal jaar geleden is aangepast, spreekt niet in het voordeel van Roompot volgens Zerdoun. "Dan denk ik ook van ja, het speelde kennelijk dus toch al langer. Daarnaast had het parkmanagement actiever navraag kunnen doen bij het hoofdkantoor. Op het moment dat een parkmanager aangeeft 'er gebeurt hier voorlopig niks' dan is het toch de vraag of hij niet regelmatig zelf moet informeren bij Roompot of er nog wat gaat gebeuren."

Woordvoerder Baptiste van Outryve van Roompot wijst erop dat er vanaf volgende week individuele gesprekken worden gevoerd met de huurders en wil om die reden niet verder inhoudelijk reageren.

