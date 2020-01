Dit zijn de 25 meest aansprekende oorlogsfoto's van Zeeland

Vrijheidexpress

De 25 die geselecteerd zijn door het publiek gaan mee naar de landelijke selectie waar uiteindelijk 100 foto's het verhaal van de Tweede Wereldoorlog gaan vertellen. Deze tentoonstelling wordt op 30 maart geopend in de Tweede Kamer. De Zeeuwse Canon van 50 foto's zal onderdeel zijn van de Vrijheidexpress die in de 'Maand van de vrijheid' rondrijdt door de provincie.

Bekijk hier de 25 foto's met het verhaal op https://in100fotos.nl/zeeland/

Impact van foto's

In het bevrijdingsmuseum waren meer dan honderd juryleden die langs de foto's liepen om zo de beste foto uit te kiezen. "Ik vind het erg moeilijk", vertelt Geert van der Wielen. "Ik heb zelf de oorlog meegemaakt en daarom maken de foto's enorm veel emoties in mij los."

Toch hadden de foto's niet alleen impact op de ouderen in het jurygezelschap. Lieselotte Rigbers is 18 jaar oud en is uitgekozen om mee te jureren. "Ik ben een geschiedenisfan" bekent ze. "Zeker als het gaat om gebeurtenissen waarbij mensen die het hebben meegemaakt, nog leven. Ik vind het zo belangrijk dat deze fotowedstrijd gehouden wordt. We moeten blij zijn met onze 75 jaar vrijheid en beseffen dat je vrijheid niet voor lief moet nemen."

Juryleden kiezen meest indrukwekkende oorlogsfoto (foto: Omroep Zeeland)

In het kader van '75 jaar vrijheid', startte het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, een zoektocht naar de 100 meest indrukwekkende foto's uit de Tweede Wereldoorlog. In elke provincie zijn inwoners gevraagd mee te denken over foto's die de oorlogsgeschiedenis treffend in beeld brengen. Tijdens publieksbijeenkomsten door het hele land werden de keuzes van 50 foto's in elke provincie bekend gemaakt, die waren samengesteld door een speciale werkgroep bestaande uit o.a. gemeentelijke archieven, oorlogsmusea, particulieren en regionale media. Juryleden konden ter plekke stemmen op hun favoriete foto.