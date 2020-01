Duizend knuffels helpen depressieve vriendin van Ruth de uitzichtloze nacht door

Ruth is van jongs af aan al bezig met zorgen voor haar omgeving. "Vroeger wilde ik arts worden; mensen helpen. Dat is niet gelukt. Wel ben ik nu personal trainer en help ik op deze manier mensen die het moeilijk hebben. In mijn ogen ben je niet op aarde om het beste voor jezelf te willen, maar om samen met anderen er iets moois van te maken. En ik denk dat je daarmee ook een mooie wereld om jezelf heen kan creëren."

"De knuffels werken", vertelt de beste vriendin van Ruth, die anoniem wil blijven. "Er zijn periodes dat ik de nachten niet doorkom. Dat ik denk: wat doe ik hier eigenlijk? En de laatste keer dat dat gebeurde, pakte ik één van mijn knuffels en was die letterlijk en figuurlijk mijn houvast. Het is maar een klein, bruin beertje met een groene muts, maar dat kleine knuffeltje kan zo'n verschil maken."

Het gevecht met depressie

Ruth leed zelf aan depressies en heeft vorig jaar afscheid moeten nemen van haar man die hier ook mee kampte. Daarom weet de Middelburgse precies wat haar vriendin doormaakt. "Mijn man pleegde vorig jaar zelfmoord door zijn depressie. Ik ken de duisternis, ik ken de zware momenten en ik weet hoe uitzichtloos sommige momenten kunnen zijn", vertelt ze. "Ik hoop dat ik voor mijn vriendin genoeg kan doen en dat zij sterk genoeg is om dit gevecht met depressie wel te winnen. Mijn man heeft dat gevecht verloren."

Ruth met haar knuffelverzameling. (foto: Omroep Zeeland)

Sinds vorig jaar zamelde Ruth al bijna 800 knuffels in voor haar beste vriendin. Maar ze is nog niet klaar: "Ik moet er nog 250, dus ik zet al mijn social mediakanalen in om dat te bereiken". Wekelijks brengen collega's, vrienden, kennissen en vrienden van vrienden knuffels zodat Ruth haar inzamelingsdoel bereikt. "Ik was de knuffels en breng daarna de leukste naar mijn beste vriendinnetje. De actie is natuurlijk voor haar bedoeld. De overige knuffels gaan naar het ziekenhuis of verzorgingstehuizen; in ieder geval naar mensen die ze nodig hebben."

Ruth brengt een hele grote knuffelbeer naar haar beste vriendin. (foto: Omroep Zeeland)

Ruths' beste vriendin praat het liefst tegen niemand over haar depressie. "Hoe ga je uitleggen wat een depressie is aan mensen die het nog nooit meegemaakt hebben? Dat is lastig", vertelt ze. "Mijn omgeving denkt vaak: kom op! We gaan wat leuks doen! Maar dat zit er gewoon niet in. Met een depressie weet ik heus nog wel wat goed voor mij is, zoals naar buiten gaan, maar ik kan het dan gewoon niet opbrengen."

Het is geen oplossing

Daarom wil Ruth meer bekendheid geven aan depressie, zodat er meer begrip voor komt. "Ik zou er alles aan doen om er voor te zorgen dat mijn vriendin weer beter wordt", zegt Ruth. "Maar ik wil met mijn actie ook buitenstaanders bewust maken van wat een depressie is en hoe je iemand die een depressie heeft, bij kan staan."

Warmte geven

"Je kan namelijk iemand steunen, je kan iemand warmte geven en je kan er zijn voor iemand, maar je kunt diegene niet beter maken", vertelt Ruth. Toch zet Ruth door met haar knuffelactie. "Het lost het probleem niet op, maar wat je wel op deze manier tegen iemand zegt is: 'jij bent belangrijk!' En ik ben niet de enige die dat vindt, want iedereen helpt mee met het inzamelen van knuffels. En dát helpt."