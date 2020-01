Zeeuwse darters doen in Duitsland gooi naar carrière als prof

Rowdy Schoremans (links) en Wesley Bour dromen van een carrière als profdarter (foto: Omroep Zeeland)

Schoremans en Bour dromen allebei van een leven als professional in het darts. "Maar prof wordt je niet zomaar", weet Bour. Je moet bij de beste 64 of 32 van de wereld zitten om er goed geld mee te kunnen verdienen. Een tourkaart verdienen is maar een eerste stap."

853 darters

Dat laatste wordt al een heel karwei. In totaal doen 853 darters een poging een kaart te bemachtigen. In Wigan (Eng) strijden 521 spelers om 20 toegangsbewijzen. In Hildesheim, waar Bour en Schoremans meedoen, gaan 332 darters spelen om elf tourkaarten. Er deden nog nooit zoveel spelers mee aan de Q-school.

Rowdy Schoremans en Wesley Bour dromen van een carrière als profdarter

Schoremans denkt niet dat hij en Bour kansloos zijn. "Je hebt altijd kans, maar we zullen allebei vol aan de bak moeten. Zenuwachtig ben ik nu nog niet, maar dat is morgen misschien wel anders als het gaat beginnen." Vorig jaar deden Bour en Schoremans ook al mee aan de Q-school, maar toen werden ze beiden al vroeg uitgeschakeld.



Er worden de komende vier dagen vier losse toernooien gespeeld. De dagwinnaars slepen een tourkaart in de wacht. De andere zeven winnaars zijn de spelers die over de vier dagen het meest constant presteren.