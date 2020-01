Servicebus Middelburg dreigt te stoppen: 'Dat er dan geen alternatief is, is onacceptabel!

Actiegroep komt in opstand tegen verdwijnen van de servicebus voor ouderen -archief (foto: Omroep Zeeland)

Per 1 mei heft de gemeente Middelburg de bus op. Dat levert een besparing van 160.000 euro op. Maar de ouderen zeggen dat ze niet zonder de bus kunnen. "Nu worden mijn rollator en zware boodschappentas nog voor me ingeladen", aldus Ger van Waegeningh, die regelmatig gebruik maakt van de bus. "In andere bussen kunnen we niet eens alle rollators kwijt."

WMO-taxi

Er is een enquête gehouden onder gebruikers van de Servicebus. Daaruit blijkt dat 60 procent van de gebruikers niet kan beschikken over een WMO-taxi, een vorm van vervoer waarvoor je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Van alle gebruikers reist 90 procent één keer per week of meer naar het centrum met de bus.

"Als er niets gebeurt, eindigt het grootste deel van de mensen die nu gebruik maken van de Servicebus achter de geraniums", zo bepleit Louwes. De gemeente Middelburg is, in overleg met gedeputeerde Harry van der Maas, aan het onderzoeken wat de alternatieven zijn voor de bus. Zo wordt onder meer gekeken naar Connexxion. De vervoerder wordt gevraagd om ontbrekende wijken te bedienen. "Dit is een oplossing voor heel Middelburg en alle senioren", aldus wethouder Chris Simons (VVD).

'Geen alternatief is onacceptabel'

De provincie wil een proef om te kijken of een vorm van alternatief vervoer werkt. "Maar redden we dat wel binnen de 100 dagen?" Vraagt Bas van der Reest van D66 zich af. "Want dat er dan geen alternatief is, is onacceptabel!" De initiatiefnemers gaan volgende week in gesprek met de gedeputeerde over de Servicebus. Toch heeft Ger van Waegeningh wel een idee wat de beste oplossing is: "De Servicebus behouden, maar hem op minder dagen laten rijden. Daar staan we als gebruikers achter. Want met een gewone bus aan de rand van het centrum worden gedumpt en vervolgens naar de Markt lopen, is echt geen optie."