Goedemorgen! Servicebus moet blijven, een verbroken belofte en Brexit

Een actiegroep in Middelburg maakt zich hard voor de Servicebus. Dat hebben de actievoerders aan de gemeenteraad laten weten. Per 1 mei heft de gemeente Middelburg de bus op. Dat levert een besparing van 160.000 euro op. Maar de ouderen zeggen dat ze niet zonder de bus kunnen.

De raadsvergadering begon voor de raadsleden smakelijk. Jonge welpen gaven politici een traktatie omdat de plaatselijke scouting 100 jaar bestaat.

Welpen van de scouting deelden gebak uit aan Middelburgse raadsleden (foto: Omroep Zeeland)

Er is ook onrust in Breskens en Nieuwvliet. Roompot beloofde in 2016 dat er de komende vijftien jaar geen bungalows gebouwd zouden worden op een gedeelte dat juist nu plaats moeten maken voor zo'n 70 tot 80 bungalows. Daarvoor is net voor de kerst de huur van 200 standplaatsen opgezegd.

Standhouders zijn daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee en willen stappen zetten. Volgens een juridisch expert van de ANWB hebben ze een sterke zaak als ze naar de geschillencommissie stappen.

Roompot-archief (foto: Omroep Zeeland)

Woordvoerder Baptiste van Outryve van Roompot wijst erop dat er vanaf volgende week individuele gesprekken worden gevoerd met de huurders en wil om die reden niet verder inhoudelijk reageren.

Brexit

Brexit is coming. En daar wordt natuurlijk ook in Zeeland rekening mee gehouden. Na 31 januari kunnen verschillende terreinen in een paar dagen omgetoverd worden tot Brexit-parkeerplaats waarop in totaal 800 vrachtwagens kunnen parkeren.

Lees verder: 800 extra parkeerplaatsen: Zeeuwse haven klaar voor Brexit

Het kan nog steeds 2 kanten op met het Verenigd Koninkrijk (foto: Omroep Zeeland)

En tot slot weer terug naar Middelburg. Daar neemt stadsdichter Anna de Bruyckere vandaag afscheid. Dat gebeurt tijdens de Avond van de Stadspoëzie. De Bruyckere was de gebruikelijke termijn van twee jaar stadsdichter van Middelburg. Haar opvolger is Raymond van de Ven. Op deze avond zijn er verder bijdragen van oud-stadsdichters Jan JB Kuipers, Theo Raats en Karel Leeftink. Broeder Dieleman zorgt voor de muziek.

Groepje kauwen bijeen in het licht van een flauw zonnetje in Oost-Souburg (foto: Adri Joosse, Oost-Souburg)

Het weer:

Het wordt een mooie dag met vanochtend veel zon, vanmiddag komt er uit Belgie wat meer bewolking opzetten. Maar er blijven zonnige perioden en de maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen, kracht 2 tot 4.