800 extra parkeerplaatsen: Zeeuwse haven klaar voor Brexit

"Wij zijn op alles voorbereid!" zegt directeur Daan Schalck van North Sea Port. "Macro-economisch zullen de gevolgen zijn wat ze zijn. Als het pond gaat zakken of de Britse consument minder gaat consumeren dan zullen we dat allemaal voelen." Maar praktisch gezien denkt de havendirectie vooral aan mogelijke problemen die ontstaan door de douanecontroles voor transporten naar Engeland. "Daarom hebben we extra capaciteit voorzien om die vrachtwagens op te vangen." Met die extra parkeerplaatsen moet volgens Schalck voorkomen worden dat vrachtwagens zich overal in de haven gaan verspreiden.

Waar de extra parkeerlocaties zijn wil de directeur niet zeggen. "We moeten niet onder stoelen of banken steken dat er een mogelijke problematiek naar transmigranten kan zijn die zich nog erger voordoet dan vandaag." Met andere woorden: de haven wil zogenoemde inklimmers voorkomen. Dat zijn migranten die in de laadruimte van een vrachtwagen klimmen en zich verstoppen om op die manier in Engeland te komen.

Wordt het een zachte of harde Brexit? De Zeeuwse haven is klaar voor beide scenario's (foto: Omroep Zeeland)

Wel wil Schalck kwijt dat de parkeerlocaties verdeeld zijn over het hele havengebied. Drie in het Sloegebied, twee in Terneuzen en drie in het Gent. "Zo gaan we vermijden dat vrachtwagens heel ver rond moeten rijden", aldus Schalck.

De parkeerplaatsen worden pas na de Brexit-datum van 31 januari ingericht. Volgens Schalck kan dat binnen een paar dagen en worden ze heel eenvoudig ingericht. Dat betekent een mobiel toilet, prullenbakken en een stroomvoorziening. Dat gebeurt bewust, want de verwachting is dat het om een overgangsperiode gaat en de extra parkeerplaatsen maar tijdelijk nodig zijn.

Lees ook: