Aantal WW-uitkeringen daalt in Zeeland het snelst

(foto: Omroep Zeeland)

De daling is in de gemeente Borsele het grootst met 38 procent. Onderaan de lijst staat de gemeente Tholen met een daling van slechts 12 procent.

1. Borsele -38%

2. Reimerswaal -35%

3. Noord-Beveland -37%

4. Veere -25%

5. Vlissingen -22%

6. Hulst -21%

7. Kapelle -20%

8. Middelburg -20%

9. Schouwen-Duiveland -19%

10. Terneuzen -19%

11. Sluis -15%

12. Goes -14%

13. Tholen -12%

De landelijke daling staat in 2019 op gemiddeld 15 procent. Vooral in de Achterhoek, de Zaanstreek en de Drechtsteden nam het het aantal WW-uitkeringen, net als in Zeeland, ook flink af. In de regio's Limburg en Zuidoost-Brabant was de daling van het aantal mensen met een WW-uitkering het minst.

Sector bouw

In Zeeland heeft vooral de bouwsector met een daling van 50 procent een groot aandeel in de terugloop van WW-uitkeringen. Ook in de metaal- en voedingsindustrie is er een sterke terugloop te zien.

Een WW-uitkering krijgen werknemers die buiten hun schuld om hun baan zijn kwijtgeraakt. De belangrijkste redenen om een uitkering te beëindigen zijn het opnieuw vinden werk en het bereiken van de maximale uitkeringsduur.