Wisseling van de wacht: dit is de nieuwe wethouder van Tholen

Wethouder Corniel van Leeuwen (foto: ChristenUnie Tholen)

Met zijn 31 jaar wordt Van Leeuwen de jongste wethouder in het college. Die verjonging maakte het voor Harmsen ook makkelijker om zijn post op te geven: "Ik maak graag ruimte. Per slot van rekening heb ik zelf om een goed gesprek gevraagd", zegt Harmsen in een verklaring. "Voor jong en energiek talent zijn er volop triggers om zich voor onze samenleving in te zetten. Het is hem van harte gegund."

'Natuurlijk is het een pittige baan'

Toch doet het hem na zes jaar ook een beetje zeer: "Natuurlijk is het een pittige baan en merk ik echt wel dat ik de 65 gepasseerd ben, maar er liggen nog mooie uitdagingen in onze gemeente en Zeeland." Harmsen hoopt in de toekomst zijn kennis en ervaring op een andere manier alsnog in te kunnen zetten. "Stilzitten is niks voor mij. Er zal wel weer wat op mijn pad komen."

Het gat dat van Van Leeuwen als raadslid achterlaat, wordt opgevuld door Koos de Feijter.