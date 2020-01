Actiegroep vermoedt vuil spel gemeente bij uitstel plannen Nollebos

Pamflet tegen de komst van huisjes in het Nollebos (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben met grote verbazing kennis genomen van dit nieuwe uitstel", zegt voorzitter van de stichting, Frans de Reeper. "Begin december was door de wethouder aangekondigd dat er op 27 januari een werksessie gehouden zou worden. Nu wordt dat uitgesteld tot maart, terwijl er geen nieuwe feiten op tafel liggen. Wij vragen ons af wat er nu echt aan de hand is."

'Die ideeën zijn niet nieuw'

Volgens wethouder Rens Reijnierse zijn er zoveel ideeën binnengekomen dat het meer tijd kost dan gepland om die te bundelen en te presenteren aan het college van burgemeester en wethouders, maar De Reeper vindt dat een kul-argument. "Vorig jaar is er al een enquête gehouden waaruit tal van ideeën naar voren zijn gekomen. En er waren wandelingen met politici door het gebied waarbij van alles is besproken. Dus die ideeën zijn helemaal niet nieuw."

Reijnierse benadrukte gisteren dat er geen plannen of ideeën meer zijn voor vakantiewoningen in het Nollebos, waarover in het verleden veel onrust ontstond. Tegen het plan om honderden vakantiehuisjes in het Nollebos en het aangrenzende Westduinpark neer te zetten, werden ruim 7.000 handtekeningen ingezameld.

Geruchten

De geruststellingen van de wethouder ten spijt is De Reeper er niet gerust op. "Er circuleren intussen allerlei geruchten over de komst van verblijfsaccommodaties voor toeristen en tekeningen waarop appartementen te zien zijn in het Nollebos. Dan wordt het alsnog een toeristische toestand en dat willen wij niet."

De actiegroep van De Reeper roept nu de raadsleden op om het dagelijks gemeentebestuur te bewegen om nu eindelijk eens duidelijkheid te geven over wat er met het Nollebos gaat gebeuren en wat de plannen zijn met de sauna en de kanovijver. "We zijn nu een jaar verder en we tasten nog altijd in het duister over wat de plannen zijn. En van de ondernemers horen we ondertussen niets..."

Lees ook: