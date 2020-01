Veertig kandidaten melden zich voor burgemeesterspost Schouwen-Duiveland

Zitting van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 26 en 62 jaar. Van de sollicitanten zijn er 33 werkzaam in of hebben ervaring met een politiek-bestuurlijke functie, 23 sollicitanten zijn op dit moment werkzaam in het bedrijfsleven of hebben een maatschappelijke functie.

VVD levert meeste burgemeesterskandidaten

De partij die de meeste burgemeesterskandidaten levert is de VVD. Twaalf van de kandidaten zijn lid van die partij. D66 levert zes kandidaten, gevolgd door het CDA en de Christen-Unie. Die twee christendemocratische partijen hebben beide vier kandidaten geleverd. Drie kandidaten zijn gelieerd aan een lokale partij. De PvdA levert twee kandidaten.

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in mei wordt benoemd. Toch geeft het ruime aanbod aan burgemeesterskandidaten geen garantie voor een succesvolle sollicitatieprocedure. Zo lukte het in de gemeente Kapelle niet om in twee jaar tijd en in twee sollicitatieronden een geschikte kandidaat te vinden tussen de veertig kandidaten die interesse hadden in de burgemeestersfunctie.

