Van Lieren wil de wereldtop veroveren: 'Parijs 2024! We gaan ervoor!'

Laurens van Lieren tijdens het NK in 2014 met Ulysses La Haya (foto: Orange Pictures)

Het is voor Van Lieren (39) een rentree in dubbel opzicht. In november brak hij zijn pols en sindsdien kon hij niet meer rijden. Ook is de wedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland de start van een nieuwe fase in zijn leven.

Na het mislopen van de Olympische Spelen in Beijing, twaalf jaar geleden, maakte hij andere keuzes. Zo werd hij commentaar bij de NOS. Van Lieren, die tegenwoordig in Giessen woont, gaat een nieuwe poging wagen om de Spelen te halen. "Dit jaar is waarschijnlijk nog te vroeg. Maar deelname aan de Olympische Spelen ontbreekt nog. Ik heb al aan EK's en WK's meegedaan."

Van Lieren heeft, naar eigen zeggen, een topper in huis met Dutch Design. "Het is een heel bijzonder paard. Ik heb nog nooit zo'n goed paard gehad. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het is een prachtige zwarte hengst. Ik denk dat hij bij de wereldtop hoort."

Vandaag komt Van Lieren in actie tijdens Masters of Dressage in Nieuw- en Sint Joosland. Zondag volgt bij Stal De Kroo de Kür op Muziek.