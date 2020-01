Cultuurbus voor scholieren moet meer aandacht krijgen

Om meer aandacht te vragen voor dit initiatief gingen leerlingen van basisschool de Vliete uit Wissenkerke met gedeputeerde Anita Pijpelink naar het Bevrijdingsmuseum.

Het doel van de bus is om musea makkelijker bereikbaar te maken voor scholen. Dit blijkt al geruime tijd een financieel probleem te zijn. "Het is veel makkelijker dan wanneer je ouders moet gaan inhuren om te gaan rijden en het openbaar vervoer is te veel gedoe", zegt Michiel Gude, meester van groep 7 en 8. Ook de 10-jarige Mirte Dourleijn ziet er de voordelen van in. "Je kan er wel op de fiets naartoe, maar dat is nogal ver. Dit is een stuk beter", vertelt Dourleijn.

Scholieren van basisschool de Vliete uit Wissenkerke gingen dankzij de cultuurbus een dagje naar het Bevrijdingsmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Scholen moeten zelf een aanvraag indienen bij stichting Cultuurkwadraat die vervolgens beoordeelt of de aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Tot nu toe staan er dit schooljaar 135 ritten gepland waarvan er al een aantal zijn gemaakt. Volgens de provincie is het een win-win situatie. "De scholen hebben een gratis uitje en het provinciale erfgoed wordt bij een groot publiek onder de aandacht gebracht", aldus Pijpelink.

