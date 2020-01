Leraren ziek: klas naar huis gestuurd

Schooldirecteur Gerard Verkuil plaatste een foto van de lege klas op Facebook (foto: Gerard Verkuil)

Woensdag kwam de eerste ziekmelding bij directeur Gerard Verkuil binnen. Voor die zieke leraar kon hij nog een vervanger regelen. Maar toen er vanmorgen nog een leraar zich ziek meldde, werd het problematisch. En de paniek bij Verkuil was compleet toen vanmorgen ook de vervanger die hij woensdag had geregeld ziek bleek te zijn.

Een ouder die ook les geeft op een andere school, en vandaag vrij was, kon een klas overnemen, maar voor de groep 1/2b was geen vervanger beschikbaar. De ouders van die leerlingen moest hij de boodschap geven dat hun kinderen niet terecht konden op school. Ouders reageerden volgens Verkuil begripvol op het besluit. Voor alle kinderen konden de ouders alternatieve opvang regelen. Voor een kind lukte dat niet, maar die kon terecht in een van de andere groepen.

Bijspringen ouders

Hij had de ouders al een paar keer gewaarschuwd in nieuwsbrieven dat het moment om kinderen naar huis te sturen steeds dichterbij kwam. "Ik kan zelf ook bijspringen natuurlijk. En dat heb ik dit jaar al zo'n zes a zeven keer gedaan. En vorig schooljaar twintig. Maar het houdt een keer op."

Om ouders vandaag in te laten vallen, heeft hij nagedacht, maar toch afgeschoten. "Die verantwoordelijkheid durf ik niet te dragen, om dat te vragen. Je moet dan alsnog andere leerkrachten belasten om te vragen zo nu en dan te controleren of alles nog goed gaat." Wel heeft hij een lijst met ouders die ook een onderwijsbevoegdheid hebben en eventueel in kunnen springen. Maar die bood vandaag geen soelaas.

Statement

Om een statement te maken, plaatste Verkuil vanmorgen een foto van een lege klas op Facebook. Hij wil hiermee dat de ernst van het lerarentekort doordringt bij ouders. Hij wil zichtbaar maken dat hij dagelijks in de weer is om de puzzel compleet te krijgen en dat dit dus niet altijd lukt.

Hij wil dat de lerarenopleiding op de Pabo aantrekkelijker wordt gemaakt, om het lerarentekort op te lossen. Ook doet hij een oproep aan de maatschappij "om op feestjes eens respectvoller over het onderwijs te praten", want dat stoort hem. "Niet klagen over de juf van je dochter die in jouw ogen weer iets geks heeft uitgehaald en ook niet direct naar school rennen voor iedere kleine klacht."

In dat laatste ziet hij een trend, want "twintig jaar geleden was dat niet het geval", zegt Verkuil. "Maar je ziet het ook terug in het geweld tegen hulpverleners."

Opgelost

Voor morgen lijken de problemen overigens opgelost. Een van de zieke leerkrachten gaat morgen weer aan het werk en voor de andere klas heeft Gerard Verkuil een vervanger gevonden.