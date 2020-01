Werkgevers: 'We moeten minder praten, meer doen, want hier gebeurt het'

Neldes Hovestad geeft de jaarlijkse speech op de nieuwjaarsborrel van VNO-NCW (foto: Omroep Zeeland)

"Zeeland is een mooie regio", aldus Hovestad, die twintig jaar geleden naar onze provincie verhuisde. En hier nog altijd met veel plezier woont. "Je hebt hier ruimte, werk, redelijk betaalbare woningen. Je kun je hier goed vestigen."

In 2020 wil ik geen verhalen meer horen dat de afstand van de Randstad naar hier verder is dan andersom of dat ze ons in Den Haag vergeten zijn. Nee, hier gebeurt het!" voorzitter Neldes Hovestad van VNO-NCW

Hovestad kijkt naar eigen zeggen liever niet terug naar het afgelopen jaar, maar vooruit, naar wat de toekomst brengt. "Vorig jaar was goed, op veel fronten. Komend jaar brengt ook wat uitdagingen met zich mee. Als eerste de Brexit eind deze maand. Het moet nog duidelijk worden wat voor impact dat gaat hebben op het Zeeuwse bedrijfsleven. En het komende jaar willen we kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken met Vlaanderen." In zijn speech zei hij er dit over: 'In 2020 wil ik geen verhalen meer horen dat de afstand van de Randstad naar hier verder is dan andersom of dat ze ons in Den Haag vergeten zijn. Nee, hier gebeurt het!'

Er wordt druk genetwerkt op de nieuwjaarsborrel van VNO-NCW (foto: Omroep Zeeland)

Het tekort op de arbeidsmarkt is economisch gezien een grote uitdaging, blijkt ook hier weer. Minouche den Doelder is recruiter: "Het afgelopen jaar moesten we erg creatief zijn om vacatures te vullen. Ik denk dat dat het komende jaar ook nog nodig is, al merk ik wel dat werkgevers steeds meer open staan voor medewerkers van buiten Nederland. En, niet onbelangrijk, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Ook Pieter Paree heeft bij zijn bedrijf twintig vacatures open staan. "Al jaren laten wij leerlingen doorstromen, dit jaar zijn dat er een stuk of tien. Zij kunnen dan ervaring opdoen en groeien. Uiteindelijk kunnen ze dan zo'n vacature vullen. Maar natuurlijk hebben we ook mensen met ervaring nodig, dat is een uitdaging."