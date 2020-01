Nieuwe Zeeuwse aanpak moet studie-uitval jongeren tegengaan

Voor de 22-jarige Ayca Grim was het lang onzeker wat ze nou precies wilde met haar opleiding. "Ik was bezig met een kappersopleiding, en toen in het examenjaar van de opleiding wilde ik opeens de verpleegkundekant op. Maar uiteindelijk ben ik toch kapper geworden." Ze vindt het erg belangrijk dat leerlingen geholpen worden bij het maken van keuzes, "want er is zoveel om uit te kiezen," zegt ze.

Zeeland is voorloper

Het congres in de Vlissingse Lasloods is volgens de organisatoren uniek in Nederland, omdat er voor het eerst gesproken wordt met allerlei mensen die geheel of zijdelings betrokken zijn bij het onderwijs. Vanwege de unieke aanpak werd er door vertegenwoordigers uit andere regio's nieuwsgierig meegekeken en geluisterd.

"Zeeland is een voorloper op dit gebied, omdat hier de lijnen kort zijn en bedrijfsleven en onderwijs elkaar makkelijk vinden", zegt loopbaanbegeleider Bianca van der Meijden "Maar dat neemt niet weg dat we leerlingen ook aan de keukentafel moeten helpen met het maken van een goede keus naar een leuke baan."

De komende tijd worden de ideeën en oplossingen die vandaag naar voren zijn gekomen bekeken. Goede ideeën worden verder uitgewerkt en uitgevoerd.