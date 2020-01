Een conferentie over mosselen, oesters en prijswinnende sokken

De conferentie is internationaal georiënteerd. Vertegenwoordigers uit negen landen zijn naar Neeltje Jans gekomen om te praten over de sector. Dat is volgens organisator Jaap Holsteijn opvallend: "Ons programma is vooral bedoeld voor de lokale kwekers en onderzoekers maar schijnbaar is het zo interessant dat er toch vijftig personen uit andere landen zijn gekomen. Van Spanje tot Australië."

Sokken

Veel aandacht gaat uit naar innovaties. Er is een speciale prijs voor de meest innovatieve en duurzame ondernemer uit de schelpdiersector. De prijs is gewonnen door machinebedrijf Bakker uit Yerseke. Dat bedrijf heeft een speciale sok ontworpen om mosselzaad voor hangcultuurmosselen te laten groeien. Momenteel worden daarvoor katoenen sokken gebruikt maar die zijn moeilijk afbreekbaar en katoen is slecht voor het milieu. Bedenker Wim Bakker: "Dit garen lost snel op in het water, is biologisch afbreekbaar en brengt de natuur dus weinig schade toe."

Afzetmarkt

Ongeveer 95 procent van de mosselen wereldwijd komt van hangcultuur. Over de afzetmarkt maakt Bakker zich geen zorgen: "De markt is enorm en als wij daar een paar procent van kunnen meepikken dan ben ik al blij." De verwachting is dat de sokken na de zomer gebruikt kunnen worden in de praktijk.