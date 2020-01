Verdachte dodelijke aanrijding Vlissingen voor de rechter

Lange tijd was er veel onduidelijk over het ongeluk. De verdachte werd pas in oktober opgepakt en in de cel gezet, bijna tien maanden na het ongeval. Hij heeft tot nu toe altijd ontkend bij het dodelijk ongeluk betrokken te zijn geweest.

In juli deed de politie nog een onderzoek in de Sottegemstraat om te kijken wat de snelheid geweest moet zijn van de auto. De camerabeelden waarop de auto te zien is in de bewuste nacht zijn vergeleken met verschillende snelheden van de auto tijdens een reconstructie.

Verdachte ontkent alle betrokkenheid

De politie vermoedde al snel dat er een verband was tussen twee ernstige ongelukken tijdens die nieuwjaarsnacht. Twee kilometer van de plek waar de fietser om het leven kwam, vloog iets later een auto uit de bocht op de Burgemeester van Woelderenlaan. Daarbij werd de 37-jarige verdachte uit de wagen geslingerd. Hij beweerde echter niets met het dodelijke ongeval te maken te hebben.

Voldoende bewijs

Het lijkt er nu op dat er toch voldoende bewijs is verzameld om de man en zijn auto te linken aan het dodelijk ongeluk met de fietser, aangezien het Openbaar Ministerie de man verdenkt van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en het verlaten van de plaats van het ongeval. Of de rechtbank dat ook bewezen vindt, wordt over twee weken bekend.