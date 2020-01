Goedemorgen! Rechtszaak dodelijke aanrijding, herdenking DJ Ronnie Kauffmann en Supercross

De verwrongen fiets van het slachtoffer na de dodelijke aanrijding in de Sottegemstraat in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

De 37-jarige Poolse man die van het doodrijden van een 24-jarige fietser in Vlissingen in de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019 moet zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank in Middelburg. De man reed na het ongeluk door en vloog twee kilometer verder uit de bocht, daarbij werd de verdachte uit de auto geslingerd. Hij ontkent iets met het dodelijke ongeval te maken hebben gehad.

Het lijkt erop dat het openbaar ministerie voldoende bewijs heeft verzameld om aan te tonen dat de man wel degelijk betrokken was bij het dodelijk ongeluk. Uit onderzoek zou onder meer blijken dat de man 90 kilometer per uur reed toen hij de fietser zou hebben aangereden. De man wordt ervan verdacht een dodelijk ongeluk te hebben veroorzaakt en het verlaten van de plaats van het ongeval.

De zaak wordt vandaag al inhoudelijk behandeld. Onze verslaggever brengt vanuit de rechtbank live verslag uit van de zaak op Twitter en dat is ook live te volgen op onze site.

Dj Ronnie Kauffman is herdacht met house in de Lasloods (foto: Omroep Zeeland)

Een emotionele bijeenkomst in de Lasloods in Vlissingen. Daar herdachten familie, bekenden en vrienden Ronnie Kauffman die op 45-jarige leeftijd is overleden. Kauffman was heel bekend in de Zeeuwse dance- en technoscene. Op de bijeenkomst werden door de ruim 300 aanwezigen herinneringen opgehaald en gespeecht, onder wie de vrouw van Kauffman.

Filip Neugebauer (nr.134) tijdens de finale van de Inters in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Dit weekend staat al lang rood omcirkelt in menig agenda van de motorcross-liefhebber. In de Zeelandhallen wordt dit weekend namelijk weer gecrost, gesprongen en gescheurd in verschillende klasses tijdens de Supercross. Het is het grootste motorcross evenement van Zeeland en razend populair onder de liefhebbers.

Zonsopkomst bij Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Er passeert vanochtend een front met veel bewolking, en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. Het is nog vrij zacht met 9 à 10 graden, de wind is matig tot krachtig en komt uit het zuiden. Vanmiddag en vanavond een paar opklaringen en er vallen verspreid nog een paar buien. Het daalt dan tot 7 graden.