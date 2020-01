Nationaal monument voor Holocaust-slachtoffers naar vijf Zeeuwse gemeenten (foto: ANPfoto)

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden is dit lichtmonument gemaakt door kunstenaar Daan Roosegaarde.

In de herdenkingstraditie van de Joodse, Roma -en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

Het monument heeft een diameter van 20 meter en ligt op dit moment aan de Maas in Rotterdam. De stenen lichten in het donker op. Levenslicht wordt nu in 170 delen verdeeld en gebracht naar 170 gemeenten in Nederland. Vanaf 22 januari tot en met 2 februari is het mogelijk om ook in Zeeland het monument te bezoeken. Waar de stenen in de vijf verschillende gemeenten komen te liggen is nog niet bekend gemaakt.