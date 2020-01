Verdachte dodelijke aanrijding in Vlissingen blijft ontkennen

Verwrongen fiets na dodelijke aanrijding in de Sottegemstraat in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

De man stond vandaag voor de eerste keer voor de rechter. Hij wordt verdacht van een aanrijding met dodelijke afloop, doorrijden na het ongeval en het veroorzaken van gevaar op de weg. Volgens het Openbaar Ministerie zou de verdachte eerst de fietser hebben geraakt en daarna twee kilometer verderop zelf uit de bocht zijn gevlogen op de Burgemeester van Woelderenlaan. Hij raakte daarbij zelf ook zwaargewond.

Verband lastig te bewijzen

Na het ongeluk was er veel onduidelijk. De politie vermoedde al snel dat er een verband was tussen de twee ernstige ongelukken, maar kon dat niet meteen bewijzen. In juli deed de politie nog onderzoek in de Sottegemstraat om te kijken wat de snelheid geweest moet zijn van de auto. Daaruit zou blijken dat de verdachte 90 kilometer per uur zou hebben gereden, waar je 30 mag.

De auto vloog twee kilometer verderop van het dodelijke ongeval uit de bocht. (foto: HV Zeeland)

De verdachte zegt dat hij zich weinig kan herinneren van de bewuste nacht en dat hij niet degene was die achter het stuur zat. Zijn advocaat trok verschillende onderzoeken die wel degelijk naar zijn cliënt wijzen in twijfel.

Zo zou uit onderzoek van het NFI blijken dat glas van de auto, die in de Burgemeester van Woelderenlaan uit de bocht vloog, overeenkomt met glassporen in de Sottegemstraat waar de fietser werd aangereden. De advocaat van de verdachte betwist de betrouwbaarheid daarvan en vroeg de rechtbank om het mogen horen van de deskundige.

Man blijft vastzitten

De rechtbank stemde daarmee in, maar niet alle onderzoekswensen werden ingewilligd. Ook met het verzoek om de 37-jarige Pool voorlopig op vrije voeten te stellen, ging de rechtbank niet akkoord. De kans dat de man anders de benen neemt, acht de rechtbank aanwezig. Het feit dat de man een strafblad heeft, ongewenst persoon is in het Verenigd Koninkrijk en gezocht wordt in Polen, onder andere voor het rijden onder invloed, speelt ook mee in de beslissing van de rechtbank.

De inhoudelijke behandeling staat gepland op 20 mei in de hoop dat de extra onderzoeken dan klaar zijn

