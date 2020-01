Volg de rechtszaak van de dodelijke aanrijding in Vlissingen tijdens oud en nieuw vorig jaar

Verslaggever Mercy Kamermans is in de rechtbank en doet verslag via Twitter:

Lange tijd was er veel onduidelijk over het ongeluk. De politie vermoedde al snel dat er een verband was tussen de twee ernstige ongelukken, maar kon dat niet meteen bewijzen. In juli deed de politie nog onderzoek in de Sottegemstraat om te kijken wat de snelheid geweest moet zijn van de auto.

De auto vloog twee kilometer verderop van het dodelijke ongeval uit de bocht. (foto: HV Zeeland)

In oktober werd de verdachte opgepakt en in de cel gezet, bijna tien maanden na het ongeval. Nu lijkt het er op dat er voldoende bewijs is verzameld om de man en zijn auto te linken aan het dodelijk ongeluk met de fietser, aangezien het Openbaar Ministerie de man verdenkt van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en het verlaten van de plaats van het ongeval.

