Siebe Schets op proef bij Kozakken Boys

Siebe Schets in november 2018 in actie tegen Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures)

Schets (22) is na zijn vertrek bij FC Dordrecht clubloos. Eerst hield hij zijn conditie op peil bij GOES. Daarna was Schets op proef bij FC Den Bosch, maar kon hij niet tot overstemming komen met de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Nu is hij op proef bij Kozakken Boys, de nummer zeven van de Tweede Divisie. "Ze zochten nog een spits en via een zaakwaarnemer ben ik er terecht gekomen. We hebben afgesproken dat ik twee weken meetrain om te kijken of het wat is."

Schets deed dinsdag dertig minuten mee tegen Nieuw-Lekkerland en scoorde één doelpunt.