Provinciebestuur geschrokken van plastic korrels in Zeeuwse wateren (foto: ANPfoto)

Gerwi Temmink van GroenLinks stelde er tijdens de commissie Ruimte vragen over. Hij stelde dat de plastic korrels slecht zijn voor fauna en flora. "Is dat bekend? Wat wordt er aan gedaan?"

Geschrokken

Provinciebestuurder Van der Velde: "Ik ben er van geschrokken en werd er ook door verrast." Van der Velde heeft toegezegd dat hij er vragen over gaat stellen richting ambtenaren en de milieudienst RUD.

De korrels worden gebruikt als basis voor plastic producten zoals verpakkingen en worden door chemiebedrijven geproduceerd, vaak in havens. Maar niet alleen daar zijn korrels gevonden.

Verspilling

Ze werden volgens Nieuwsuur ook aangetroffen tijdens steekproeven vlakbij plasticproducenten in Antwerpen, Limburg en in de Westerschelde bij Rilland. "Korrels belanden daar door verspilling en vermorsing via allerlei routes in het water", zei Michiel Princen van de Plastic Soup Foundation in het nieuwsprogramma.

De Plastic Soup Foundation wil de verspreiding van de plastic korrels stoppen en begint in de Rotterdamse haven. Om het havengebied schoon te krijgen, heeft de organisatie een handhavingsverzoek ingediend bij DCMR, de milieudienst in regio Rijnmond. "Wij zetten in feite de milieudienst aan het werk en zeggen: 'Kijk wie hiervoor verantwoordelijk is'", zegt Princen.

Of het zo ver ook in Zeeland komt, werd tijdens de commissievergadering niet duidelijk. Van der Velde gaat eerst vragen stellen over wat er bekend is bij de ambtenaren in Zeeland hierover.