KNVB geeft GOES dispensatie voor Eikenhout tegen DOVO

Jop Dekker (r) ontbreekt bij GOES door een schorsing (foto: Orange Pictures)

GOES heeft van de KNVB te horen gekregen dat Eikenhout, die niet in het bezit van het vereiste diploma is, mag coachen. "De KNVB heeft wel gezegd dat we moeten blijven zoeken naar een trainer die wel gediplomeerd is", zegt Hugo Barends, bestuurslid van GOES.

De club staat op de dertiende plaats in de Derde Divisie met zestien punten. Tegenstander DOVO staat vijftiende met twaalf punten. Daardoor kan GOES morgen bij winst opnieuw een stap richting de middenmoot te zetten én meer afstand te nemen van de gevarenzone.

Derde Divisie A

stand onderin 11. Ter Leede 15-20 12. SteDoCo 16-19 13. GOES 15-16 14. VVSB 16-16 15. DOVO 16-12 16. VVOG 16-8 17. ONS Sneek 16-6

Eerder dit seizoen won GOES met 2-3 in Veenendaal van DOVO. "Er zijn meerdere scenario's mogelijk om DOVO te bestrijden", zegt Eikenhout. "Afhankelijk van het wedstrijdverloop kunnen we ook wisselen van spelsysteem."

Vaste waarde Jop Dekker ontbreekt bij GOES. De verdediger liep vorige week tegen Sparta Nijkerk tegen zijn vijfde gele kaart aan en is geschorst. Het is nog onduidelijk of Jelle Klap inzetbaar is. Klap was afgelopen week ziek. Verder zijn Lorenzo Hoekman, Sjoerd Verhulst en Ruben Besuyen door blessures niet inzetbaar.

Het wedstrijdverloop van GOES-DOVO is te volgen via Twitter @omroepzldsport en Teletekst. Beelden van de wedstrijd zie je 's avonds op deze site en zondag op TV in Omroep Zeeland Sport. De uitzending begint om 18.10 uur.

GOES tegen DOVO begint om half drie. Volgens Hugo Barends blijft de club de thuiswedstrijden voorlopig op zaterdagmiddag spelen. "We willen daarmee meer toeschouwers trekken, want bij de avondwedstrijden is dat niet echt gelukt."

Er is één uitzondering. Het thuisduel tegen Hoek wordt op vrijdag 31 januari om 19.30 uur gespeeld. De online-kaartverkoop voor dit duel is gestart. Belangstellenden kunnen daarvoor terecht op de site van GOES.