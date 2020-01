Nieuwe slak ontdekt in Oosterschelde die gevaarlijk is voor oesters en mossels

Zo ziet de geaderde stekelhoren eruit (foto: Jeroen Wijsman)

Het gevonden exemplaar van de stekelhoren is zestien centimeter groot. Het is een roofslak die zich in een nieuw gebied gevestigd heeft en een bedreiging vormt voor inheemse soorten. Zo eet deze slak graag schelpdieren. "Oorspronkelijk komt deze slak uit de Japanse en Chinese Zee", zegt Jeroen Wijsman, die de slak onderzocht namens Wageningen Marine Research.

"Ze kunnen op een aantal manieren de oversteek maken naar onze wateren. Bijvoorbeeld door middel van transport, maar de slak heeft ook larven die tachtig dagen meegaan in de stroom. Dan kan je een eind komen." Eerder werden er al een aantal van deze slakken gevonden in de Noordzee.

De geaderde stekelhoren

"Dat hij nu ook in de Oosterschelde zit, is geen verrassing", legt Wijsman uit. "Of er meer in de Oosterschelde zitten, weet ik niet. Dat moeten we de komende maanden en jaren zien."

Alert zijn

Als de soort zich weet te vestigen in de Oosterschelde,ra kan dit op termijn een bedreiging vormen voor de oester- en mosselkweek in het gebied. "We hebben de mossel -en oestersectoren gevraagd om de komende tijd alert te zijn. Deze is erg groot en valt daarom op, maar soms lijken ze ook op de normale slakken die sowieso in de Oosterschelde voorkomen."